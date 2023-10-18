Четвертый корпус начали возводить в ЖК «Пятницкие луга» в подмосковных Химках

Застройщик ООО «СЗ «Самолет-Юрлово» разместил проектную декларацию четвертого корпуса под номером 2.1 на территории жилого комплекса «Пятницкие луга», который строят в деревне Юрлово городского округа Химки. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

Отмечается, что продажи откроются в ближайшее время и будут осуществляться в соответствии с Федеральным законом 214-ФЗ с применением эскроу-счетов. Согласно проекту, в двенадцатиэтажном здание будет обустроено 1001 квартира. Достроить многоэтажку планируют в 3-м квартале 2025 года.

В настоящее время на отведенном участке в Юрлово ведется строительство трех многоквартирных домов, крытой автостоянки и детского сада. А всего на территории жилого комплекса планируется возвести пятнадцать жилых домов переменной этажности, четыре детских сада, две школы, и ФОК с бассейном. Планируемый срок реализации всего проекта — конец 2028 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что права 8,4 тысячи подмосковных дольщиков восстановят до конца этого года.