Депутат Чаплин заявил о разработке нового вида ипотеки для граждан РФ

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, Минстрой России разработал законопроект, согласно которому в ипотечный кредит можно будет включить расходы на приобретение встроенной мебели. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что ряд застройщиков тем временем уже предлагают варианты с отделкой, кухней и мебелью.

По мнению парламентария, сделки по переуступке и короткий срок эксплуатации мебели могут создать некоторые трудности для заемщиков и банков. Поэтому подобные нюансы следует проработать, тем самым предусмотрев четкие критерии для оценки качества и долговечности встроенной мебели.

Он отметил, что, помимо этого, следует разработать стандартизированные процедуры для включения встроенной мебели в ипотечный кредит с определением механизма страхования рисков. Данная мера поможет простимулировать развитие отечественного мебельного рынка. Спрос на качественную мебель может увеличиться, что нарастит конкурентоспособность производителей России.

Ранее он заявил, что созаемщик по ипотеке имеет право на разовую выплату по налоговому вычету.