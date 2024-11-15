Депутат Чаплин заявил, что созаемщик по ипотеке имеет право на разовую выплату по налоговому вычету

По словам члена Комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Никиты Чаплина, созаемщики ипотечного кредита могут претендовать на получение налогового вычета с покупки квартиры или процентов по займу наравне с главными заемщиками. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что права созаемщиков на налоговый вычет регулируются законами, устанавливающими ряд условий для их получения. Так, в качестве подтверждения права собственности недвижимое имущество или его доля должны быть оформлены в собственность на имя созаемщика. При этом созаемщик должен являться налогоплательщиком НДФЛ. Нужно наличие документов, доказывающих оплату по ипотечному кредиту.

По мнению парламентария, процесс оформления налогового вычета для созаемщика практически никак не отличается от аналогичной процедуры для основного заемщика.

Ранее сообщалось, что оформление налогового вычета на «Госуслугах» планируется внедрить в 2025 году.