Депутат Разворотнева пояснила необходимость новых инструментов приобретения жилья

По словам зампреда комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, ипотечное кредитование исчерпало себя в качестве средства улучшения жилищных условий граждан РФ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она подчеркнула, что после завершения льготной ипотеки в середине прошлого года высокие процентные ставки делают ипотеку менее привлекательной.

По мнению депутата, еще до повышения ключевой ставки Банка России даже льготную ипотеку могли позволить не более 50% российских семей. В целом приобретение жилья посредством ипотечного кредита было фактически единственным методом улучшения жилищных условий. При этом государство предыдущие годы поддерживало именно льготную ипотеку, выделяло на это весьма серьезные средства, в результате, согласно отчету Счетной палаты РФ, ипотека разогрела рынок, а еще она не была адресной, так как ряд граждан умудрялись брать по 20 льготных ипотек.

Она отметила, что при отсутствии финансовой возможности единственным вариантом улучшить жилищные условия является строительство дома хозспособом. А в плане жителей города нужно давать новые инструменты приобретения жилья.

Ранее риелтор Луценко назвал ключевое преимущество вторичного жилья перед новостройками.