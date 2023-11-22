До конца текущего года в подмосковном Клину достроят дом для переселенцев из аварийного жилья

Строительство жилого дома для переселенцев из аварийного жилья продолжается на улице Мира в городском округе Клин в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства стройкомплекса.

Отмечается, что на площадке задействовано более ста рабочих, а также четыре единицы техники. Рабочие приступили к устройству фасада, также выполняют установку оконных блоков, устройство наружных и внутренних инженерных систем.

Ожидается, что девятиэтажную новостройку переедет порядка двухсот семидесяти пяти человек. Примечательно, что завершить все строительные работы планируется до конца текущего года.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе продолжают работу по модернизации первичного звена и стационаров.