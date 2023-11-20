Андрей Воробьев: мы продолжаем работу по модернизации первичного звена и стационаров в Подмосковье

«Мы продолжаем работу по модернизации, как первичного звена, так и стационаров. В этом году мы сдаем ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в новом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это привлекает в том числе и квалифицированные, профессиональные кадры», — отметил глава региона.