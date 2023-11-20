Андрей Воробьев: мы продолжаем работу по модернизации первичного звена и стационаров в Подмосковье
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Подмосковье продолжает масштабную программу обновления системы здравоохранения. При этом упор делается не только на поликлиники, но и больницы. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.
«Мы продолжаем работу по модернизации, как первичного звена, так и стационаров. В этом году мы сдаем ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в новом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это привлекает в том числе и квалифицированные, профессиональные кадры», — отметил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что в этом вопросе очень важна заинтересованность глав на местах.
Напомним, для привлечения медицинских кадров сегодня в Подмосковье действует ряд мер поддержки. Врачи востребованных специальностей могут оформить социальную ипотеку, получить участок земли. Кроме того, в регионе предусмотрены выплаты за аренду жилья медикам, премиальные по программе «Приведи друга» и многое другое.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.