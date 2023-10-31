Дом для переселенцев из аварийного жилья возводят в подмосковной Яхроме

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья осуществили профилактический визит на объект, предназначенный для переселения жителей из аварийных домов в Яхроме.

Отмечается, что строительство многоквартирных шестиэтажных жилых домов стартовало ранее в октябре текущего года, и ведет его застройщик МАУ «УКС ДГО». В каждом доме запланировано по шестьдесят три квартиры.

Инспекторы установили, что в настоящее время строительная готовность составляет 18 процентов. Уже выполнены работы по устройству фундаментов, цокольного этажа. В настоящий момент осуществляется кирпичная укладка стен 1-го и 2-го этажей. Дата окончания строительства — 4 квартал 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Московская область активно содействует восстановлению новых регионов России.