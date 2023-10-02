Андрей Воробьев рассказал об участии Подмосковья в восстановлении Донбасса

Московская область активно содействует восстановлению новых регионов России. Об этом напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с руководством областного правительства и главами округов.

Он подчеркнул, что годовщина воссоединения России с новыми территориями — очень важный и символичный момент. Подмосковье, в свою очередь, совместно с федеральным правительством реализует большие программы по восстановлению Донбасса.

«Вы знаете, что наши подшефные территории — Тельмановский, Новоазовский районы, город Мариуполь, в том числе, с участием наших рабочих, восстанавливаются. Районы, которые прилегают к Мариуполю. Донецкая Народная Республика так же является для нас приоритетным партнером в части отдыха детей, решения проблем, связанных с бытом. Тепло, вода, школы, мосты, дороги — все это имеет принципиально важное значение», — добавил Андрей Воробьев.

Губернатор также поблагодарил глав округов, которые активно участвуют в этой работе и выезжают в новые регионы.

«Знаю, что помогают (главы муниципалитетов. — прим. ред.) в разных сферах тем, кто нуждается в особом внимании и заботе», — сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковные строители восстановили на новых территориях страны свыше ста объектов.