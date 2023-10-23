Два новых корпуса планируют построить в подмосковном ЖК «Пригород Лесное»

Министерство жилполитики Подмосковья выдало разрешение девелоперу проекта группе «Самолет» на строительство еще двух корпусов в составе жилого комплекса «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе.

Ожидается, что корпус № 19 будет представлять из себя многосекционный дом, в нем от 15 до 17 этажей, а № 20 по плану станет 17-этажной башней. Напоминаем, что на сегодняшний день в комплексе уже построены и работают четыре детских сада, а также две школы, рассчитанные на 2200 учеников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что ежегодный прирост школьников составляет порядка 42 тысяч, поэтому в регионе продолжают возводить школы.