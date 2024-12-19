Экономист Колташов назвал грядущие перемены на рынке российской недвижимости

По словам экономиста Василия Колташова, высокая ключевая ставка Банка России запустила положительные процессы на рынке недвижимости: так, в перспективе следующего года его ждут серьезные, если не революционные, изменения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в условиях дорогого кредита для бизнеса и для потребителей застройщики станут вынуждены удешевлять стоимость квадратного метра и пересматривать подходы к строительству, приближая планировку квартир к запросам общества и демографическим задачам, которые стоят перед государством, а ряд из них могут вовсе разориться. В этом отношении жители РФ «максимально застрахованы» эскроу-счетами. Ипотека же превратится из единственного способа купить жилье в вспомогательный инструмент благодаря большим процентам по депозитам и остыванию рынка, поскольку потребителям выгоднее станет копить на недвижимость, чем влезать в кредит.

По мнению эксперта, рынок недвижимости в крупных городах будет остывать, прежде всего в столичном регионе. Данный процесс должен был начаться еще в 2020 году, тем не менее тогда падение отрасли было остановлено введением неадресной льготной политики на новостройки, из-за чего «надувание пузыря» продолжилось.

Он подчеркнул, что в нашей стране за последние десятилетия было построено весьма много «плохой» недвижимости с архаичной планировкой. Застройщики при этом полностью игнорировали запросы общества, а теперь от них требуется конкурентоспособность, которой у них нередко нет.

Ранее в Госдуме предложили ввести временную блокировку средств от продажи недвижимости.