В Госдуме предложили ввести временную блокировку средств от продажи недвижимости

В Российской Федерации предложили блокировать вырученные от продажи жилья деньги на срок в одну неделю, чтобы удостовериться в легитимности сделки с недвижимостью. Как сообщили «Известия», с такой инициативой о поправках в закон к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной обратилась заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ от партии «Единая Россия» Светлана Разворотнева.

В письме, с которым ознакомились «Известия», депутат отмечает, что за последние два года существенно активизировалась на рынке недвижимости мошенническая схема, известная как «продавец под влиянием».

Разворотнева поясняет, что суть этой схемы заключается в том, что мошенники путем телефонного звонка убеждают владельца недвижимости участвовать в некой «операции», якобы с целью помощи «ФСБ или другим силовым структурам».

Для этого жертве предлагают продать дом или квартиру, а вырученные средства перевести на счета «сотрудников МВД, ФСБ и других ведомств». При этом аферисты уверяют, что сделка носит «фиктивный» характер и после продажи недвижимость якобы вернется владельцу.

Однако, как уточняет зампред комитета Госдумы, в итоге пострадавшие лишаются своих объектов недвижимости и денег, полученных за их продажу.

Ранее сообщалось, что в соответствии с информацией, предоставленной депутатом Государственной Думы Сергеем Гавриловым (фракция КПРФ), за каждый отработанный час в период с 1 по 8 января необходимо выплачивать двойную оплату.