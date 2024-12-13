Эксперт по недвижимости Ракута раскрыл падение цен на новостройки от застройщиков

По словам эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, несмотря на сообщения о том, что вероятность скидок на новостройки от застройщиков в связи с прогнозируемым снижением объемов строительства, они сегодня все же имеются. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что сегодня некоторые застройщики стараются закрыть уходящий год в положительном ключе и тем самым по ряду проектов снижают стоимость на уровне 15-20%.

По мнению эксперта, несмотря на прогнозы Госдумы, падения стоимости на 40-50% точно не произойдет, поскольку модель продаж не даст возможность делать это застройщику из-за согласования проектного финансирования с банками.

Он отметил, что не исключен и риск заморозки проектов. Так, строительство становится дороже на фоне повышения ключевой ставки, роста стоимости проектного финансирования, удорожания материалов и изменения финансовой модели, при этом число покупателей уменьшается в связи с ужесточением требований к ипотеке и к заемщикам. Все это ведет к дефициту новых хороших проектов в сфере недвижимости.

Ранее московские девелоперы заявили, что не планируют снижать цены на жилье.