Не стоит даже думать об ипотеке: московские девелоперы заявили, что не планируют снижать цены на жилье

Значительного спада цен на новые квартиры в Москве не ожидается, сообщили столичные девелоперы корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня». Покупатели могут рассчитывать только на скидки, которые в действительности будут фиктивными на фоне завышенных цен на жилье на перегретом рынке, отметила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин заявил об ожидаемом снижении цен на новостройки в ближайшее время. Он добавил, что жилье уже начало дешеветь, так как 60% квартир остаются не проданными.

Московские застройщики, представители группы компаний «А101» (ГК «А101»), опровергли интернет-изданию «Подмосковье сегодня» прогноз Файзуллина. При этом девелоперы также отметили снижение спроса на первичном рынке примерно на 60% из-за отмены ряда льготных ипотечных программ, ужесточения условий выдачи «семейной ипотеки» и роста «рыночных» ипотечных ставок после повышения ключевой Центробанком. Несмотря на спад продаж, застройщики не собираются снижать цены на квартиры.

Фото: [ медиасток.рф ]

«На рынке скидки в лучшем случае добираются до 15%, и, как правило, это скидки на определенный набор не самых ликвидных квартир. Все потому что цены на жилье определяют в основном банки, которые дают девелоперам деньги на строительство», — заявил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.

Представитель компании-застройщика добавил, что массового и значительного снижения цен на жилье в Москве можно не ожидать, особенно с учетом роста стоимости стройматериалов, дефицита рабочей силы, а также удорожания самих кредитов, которые девелоперы берут у банков на новые проекты.

Надеяться на снижение стоимости жилья на первичном рынке не стоит, так как себестоимость строительства остается высокой, а застройщики никогда не пойдут на реализацию возведенных метров себе в убыток, считает экономист Проданова. Более ожидаемым вариантом развития событий, по ее словам, может стать рост нераспроданных объектов строительства.

«Единичные акции и скидки на квартиры на первичном рынке возможны. Говорить о снижении роста цен на квадратные метры преждевременно. Если и будет снижение цен, то в большей степени «фиктивным». Цены на новостройки перегреты в настоящее время минимум на 30-40%. Небольшой дисконт порядка 10% будет не так ощутим для застройщиков и девелоперов», — отметила Проданова.

Фото: [ pxhere.com ]

Эксперт сравнила ситуацию на рынке недвижимости с «черной пятницей», когда после искусственного повышения цен делается большая скидка.

Стоимость построенного жилья не снизится. Порядок ценообразования для новых объектов, которые будут возводиться в 2025-2026 годах, может быть пересмотрен, добавила экономист.

«К концу 2025 — началу 2026 года скорее всего цены на новостройки будут приблизительно равны ценам на вторичном рынке. Разброс цен сейчас где-то 40%. 30-40% — это та надбавка, которую в рамках льготного кредитования пытались получить застройщики», — заключили Проданова.

Ранее стало известно о возможном снижении курса доллара на 20% в 2025 году.