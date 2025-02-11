Эксперт Радченко заявила, что в России «обезжириваются» строительные компании

По словам вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, отечественные девелоперы теряют значительные доходы в последние годы. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что причины такого положения дел заключаются в отмене массовых льготных жилищных кредитов, подорожании строительных материалов и необходимости роста зарплат рабочим. Таким образом, число ипотечных кредитов сократилось на треть.

По мнению эксперта, при этом рынок недвижимости далеко не замер, поскольку на вторичном рынке сделки все же наблюдаются. Так, люди продают собственную старую недвижимость, чтобы купить квартиру в новостройке.

Ранее сообщалось, что Банк России предостерег россиян от покупки жилья в рассрочку.