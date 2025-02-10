ЦБ предостерег россиян от покупки жилья в рассрочку

Банк России зафиксировал увеличение продаж жилых объектов в рассрочку вместо традиционной ипотеки и ведет переговоры с соответствующими ведомствами о необходимости регулирования данной практики, сообщил представитель регулятора в интервью РБК.

По его словам, рассрочка на жилье несет три ключевых риска. Первый — скрытое увеличение долговой нагрузки на покупателей, так как задолженность перед застройщиком не отражается в кредитных историях. Это может привести к неправильной оценке финансового состояния клиента и в итоге к его дефолту при предоставлении кредитов.

Второй — непрозрачность правил продажи недвижимости. Третий — ухудшение финансовых показателей проектов и кредитные риски для застройщиков, связанные с низкой наполняемостью счетов эскроу.

Он добавил, что с ростом продаж жилья в рассрочку может потребоваться введение новых правил. Основная цель Центробанка — оценка долговой нагрузки и минимизация связанных с этим рисков, а также обеспечение прозрачности условий рассрочки для покупателей, включая исключение скрытых переплат и сборов.

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