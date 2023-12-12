Еще два корпуса построят на территории подмосковного ЖК «Видный берег 2.0»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Застройщик 3-RED уже получил от Министерства жилполитики Подмосковья разрешение на строительство двух новых жилых корпусов в составе жилого комплекса «Видный берег 2.0» в Ленинском городском округе.
Отмечается, что общая площадь объектов составит порядка тридцати четырех тысяч квадратных метров. Здесь запроектирован широкий выбор планировочных решений: студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры.
В настоящее время 3-RED также выступает соинвестором строящейся школы, рассчитанной на почти тысячу семьсот учеников, рядом с жилым комплексом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что до конца года осталось обеспечить права 3,4 тысячи обманутых дольщиков.