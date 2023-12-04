Губернатор Подмосковья: до конца года осталось обеспечить права 3,4 тысячи обманутых дольщиков
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 24» рассказал о ходе решения проблемы обманутых дольщиков в регионе. Он напомнил, что историческим максимумом был показатель 10 лет назад — тогда было зафиксировано 117 тысяч таких граждан.
«Затем было принято решение по эскроу-счетам, а также сформирован ДОМ.РФ, который сегодня находится под управлением правительства», - рассказал Воробьев.
Он отметил, что благодаря совместным действиям была решена проблема большей части обманутых дольщиков.
«Осталось до конца года, за эти 20 с небольшим дней, нам выдать 3400 ключей», - сообщил губернатор.
По его словам, на прошлой неделе вышло специальное распоряжение правительства, согласно которому, регионы могут получить дополнительные средства по выплатам, и это позволит обеспечить права оставшихся дольщиков до конца года.
«По крайней мере, поручение есть, и мы полны решимости его выполнить. И выплаты, и достроить те дома, которые ждут наши жители. Я думаю, у нас все получится», - заключил губернатор.
Ранее Андрей Воробьев рассказал, как подмосковных дольщиков обеспечивают жильем.