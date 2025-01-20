Юрист Мордас назвала действия при нарушении договора застройщиком

Случаются ситуации, когда мечта о собственной квартире превращается в затянувшееся строительство, а семьям с детьми на руках приходится ждать годами, жить на съемных квартирах, платить ипотеку и смотреть на запущенный котлован. Юрист в сфере недвижимости Алена Мордас пояснила, как правильно составить письменную претензию застройщику, являющуюся главным инструментом восстановления справедливости. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, указанный официальный письменный документ становится первым и решающим шагом в защите прав дольщика, то есть это своего рода «последний звонок» недобросовестному застройщику перед более серьезными правовыми действиями.

Эксперт отметила, что повод для претензии застройщику является «красным флагом», сигнализирующий о нарушении прав дольщика. Наиболее частыми причинами его становятся · затянувшаяся сдача объекта, брак при строительстве, самовольное изменение жилплощади, критические недостатки, выявленные после заселения, а также отсутствие необходимых документов для оформления собственности.

По ее мнению, претензия должна составляться грамотно с юридической точки зрения. Ее можно составлять в свободной форме, тем не менее документ должен содержать три главных элемента: конкретное требование, четкие сроки исполнения, правовые основания. В составлении претензии важны максимальная лаконичность и предоставление фактов. После составления документа необходимо отправить документ застройщику заказным письмом с уведомлением или вручить лично под подпись, но при это важно сохранить копию претензии с отметкой о вручении.

Ранее застройщики ЖК рассказали, как в условиях высоких ставок выгодно купить квартиру.