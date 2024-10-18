Застройщики ЖК рассказали, как в условиях высоких ставок выгодно купить квартиру

Один из способов — приобретение квартиры в рассрочку. Договор заключают с застройщиком. Стоимость квартиры делится на несколько равных частей. Устанавливается срок, до которого клиент обязуется выплатить деньги. Преимущества в том, что собственник не выплачивает дополнительные проценты банку. Однако есть и недостатки: первоначальный взнос выше ипотечного. Деньги необходимо выплатить за меньший срок.

Россияне имеют право оформить налоговый вычет по ипотеке. Собственник недвижимости не сможет получить более 390 тыс. руб. 13% начисляются на сумму до 3 млн руб. Если договор купли-продажи заключен первично, то россиянин также имеет право обратиться за налоговым вычетом.

Эксперты рекомендуют ознакамливаться с акциями от застройщиков, которые часто предлагают скидки для клиентов.

«Как правило, скидки предоставляются на старте и в финале продаж, в период праздников и иногда зависят от ипотечных программ», — отметили застройщики ЖК «Берег Волги».

Ранее сообщалось, что эксперт Стольников рекомендует девелоперам снижать цены на жилье.