Новый дома для переселенцев из аварийного жилья продолжают возводить в поселке Деденево

В поселке Деденево Дмитровского городского округа продолжается строительство жилого дома в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в региональном Министерстве строительного комплекса.

В настоящее время рабочие ведут сборку модульных конструкций на уровне пятого этажа здания. Одновременно с этим ведется монтаж инженерных сетей, внутренняя отделка помещений. На объекте задействовано двадцать человек и три единицы специальной строительной техники.

Ожидается, что в современные благоустроенный квартиры переедет порядка ста десяти человек из аварийных домов. Общая расселяемая площадь аварийного жилищного фонда составит более тысячи квадратных метров. Завершить все работы планируется до конца текущего года.

Накануне в ходе традиционного совещания губернатора Андрея Воробьева с правительством региона и главами муниципалитетов стало известно, что в Подмосковье стартовало переселение жителей из домов, признанных аварийными в 2022 году.