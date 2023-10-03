Новый жилой комплекс построят в Раменском городском округе в рамках программы реновации

Новый жилой дом общей площадью почти шестнадцать с половиной тысяч квадратных метров появится на пересечении улиц Театральная и Московская. Объект реализуется рамках программы комплексного развития территории и рассчитан на 224 квартиры.

В плане здание имеет Г-образную форму и разделено на 11 секций, соединенных между собой. Первый этаж будет выполнен в темных тонах с акцентными вставками под дерево. Заглубленные входные группы предусмотрены с уровня тротуара, без ступеней, лестниц и пандусов, с учетом организации безбарьерной среды.

«Использование природных оттенков и разнообразных фактур помогает интегрировать объект в окружающую среду. Со стороны улицы на фасаде выполнены небольшие вертикальные выступы, придающие выразительность композиции здания. Благодаря Г-образной форме и низкой этажности формируется уютная дворовая территория для жильцов дома с зонами отдыха для детей и взрослых», — прокомментировала главный архитектор региона Александра Кузьмина.

Проектом также предусмотрено комплексное благоустройство территории дома, включающее озеленение, организацию детских и спортивных площадок, зон отдыха и автомобильной парковки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обратил внимание региональной власти на состояние пятиэтажек в Воскресенске.