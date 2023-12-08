Очередной корпус сдали в эксплуатацию на территории подмосковного ЖК «Живописный»

Корпус № 3, рассчитанный на 119 квартир, ввели в эксплуатацию на территории жилого комплекса «Живописный» в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилполитики.

Отмечается, что ГК «Гранель» уже получил соответствующее разрешение. Ранее в сентябре в комплексе «Живописный» были введены в эксплуатацию первые два корпуса общей площадью более тридцати восьми тысяч квадратных метров. В одном из домов разместился детский сад, который готовится к открытию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье разрабатывают дополнительные меры поддержки многодетных семей.