Около 250 застройщиков подключились к Информационной системе управления проектами в Нижегородской области

По результатам минувшего года к Информационной системе управления проектами (ИСУП) подключены примерно 250 представителей стройкомплекса Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что указанная автоматизированная система предназначена для мониторинга и анализа этапов строительства объектов по государственным и муниципальным заказам. К ней подключены все государственные и муниципальные заказчики региона.

Отмечается, что на сегодняшний день в системе содержатся сведения почти о 180 объектах, которые находятся на стадии проектирования и строительства, а также почти о 260 уже введенных в эксплуатацию объектах капстроительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что итоги работы Центра содействия строительству подвели в Московской области.