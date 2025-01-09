Около 250 застройщиков подключились к Информационной системе управления проектами в Нижегородской области
В Нижегородской области сведения о 180 стройобъектах можно узнать из ИСУП
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По результатам минувшего года к Информационной системе управления проектами (ИСУП) подключены примерно 250 представителей стройкомплекса Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что указанная автоматизированная система предназначена для мониторинга и анализа этапов строительства объектов по государственным и муниципальным заказам. К ней подключены все государственные и муниципальные заказчики региона.
Отмечается, что на сегодняшний день в системе содержатся сведения почти о 180 объектах, которые находятся на стадии проектирования и строительства, а также почти о 260 уже введенных в эксплуатацию объектах капстроительства Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что итоги работы Центра содействия строительству подвели в Московской области.