Итоги работы Центра содействия строительству подвели в Московской области

В 2024 году в Подмосковье благодаря Центру содействия строительству при Правительстве Московской области выдали 2,4 тыс. разрешений на строительство объектов, что в два раза больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

По итогам года в регионе ввели в эксплуатацию объекты общей площадью 5 млн кв. м, их строительство позволило привлечь 186 млрд рублей и создать 40 тыс. новых рабочих мест. Напомним, что ЦСС занимается сопровождением проектов строительства коммерческой недвижимости. К каждому застройщику прикрепляется менеджер, который помогает получить весь пакет разрешительной документации на строительство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.