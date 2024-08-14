Почти 160 разрешений на строительство выдано в Нижегородской области в этом году

За семь месяцев с начала текущего года выдано около 160 разрешений на строительство объектов в Нижегородской агломерации, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минстрой.

Уточняется, что также с января по июль в агломерации выдано свыше 110 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, этот показатель увеличился на 15% по сравнению с 2023 годом.

Ранее сообщалось, что также свыше тысячи нежилых объектов получили разрешение на строительство в Подмосковье с начала года.