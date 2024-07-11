Более тысячи нежилых объектов получили разрешение на строительство в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года разрешения на строительство в Подмосковье получили более 1,1 тысячи нежилых объектов, это на 10% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В общей сложности при содействии Центра содействия строительству Московской области на территории региона сейчас возводят 4,5 тысячи проектов, общий объем инвестиций по которым превышает 750 миллиардов рублей. При этом в создание логистических и производственных комплексов вложат 434 миллиарда рублей инвестиций, объектов жилищно-коммунального хозяйства, отдыха, социальной инфраструктуры — 173 миллиарда рублей. Помимо этого, на сопровождении ЦСС находятся объекты торговли, транспорта, офисные центры и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.