Права более полтысячи обманутых дольщиков в Нижегородской области восстановили в прошлом году

По данным Минстроя Нижегородской области, в областном центре в прошлом году введены в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома - «Гелиос», «Приокский», многоквартирный жилой дом, расположенный в квартале улиц Генкиной — Ижорская — Полтавская — Дунаева в Советском районе, предназначенные для обманутых дольщиков. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что в настоящее время также завершается строительство двух многоквартирных жилых домов в Нижнем Новгороде (ЖК «Дом на Горького», ЖК «Июль»).

Подчеркивается, что в минувшем году в регионе удалось восстановить права свыше пятисот обманутых дольщиков, в том числе более 480 в Нижнем Новгороде и около 70 — в Дзержинске.

Ранее президент России назвал жульнической операцией обман дольщиков в Татарстане.