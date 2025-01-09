Президент России назвал жульнической операцией обман дольщиков в Татарстане

Вопрос о поддержке обманутых людей, являющихся участниками индивидуального жилищного строительства, был озвучен во время прямой линии с президентом татарстанским журналистом. Позже руководитель республики Минниханов поручил силовикам проверить деятельность ООО «Таунхаусы и дома», которые обнаружили множество нарушений. В итоге было возбуждено уголовное дело, а обвиняемыми по нему проходят четыре человека.

«Как я и предполагал, это жульническая операция, которая была совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС», — заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

На сегодняшний день в Татарстане защищают участников долевого строительства многоквартирных домов, а меры поддержки для желающих обзавестись собственным домом начнут действовать с 1 марта 2025 года, когда введут эскроу-счета в ИЖС. Уточняется, что от деятельности организации «Таунхаусы и дома» с февраля 2023 года пострадавшими числятся свыше 100 семей.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области успешно продолжается строительство индивидуальных жилых домов.