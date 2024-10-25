Проектировщик Машков пояснил суть запрета на строительство апартаментов

В Москве введен запрет на строительство апартаментов, однако все проекты, начатые до введения ограничений, будут завершены. Глава Ассоциации проектировщиков Московской области Илья Машков дал оценку этому нововведению. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, апартаменты отличаются не только тем, что они не обеспечены социнфраструктурой, также в них отсутствует инсоляция: если согласно российским нормам жилая комната должна получать прямое солнце, апартаменты же строятся без учета указанных норм, из-за чего они строятся плотнее.

Эксперт добавил, что мораторий на апартаменты является продолжением мер, которые направлены на повышение демографии, то есть суть в том, что необходимо давать молодым семьям комфортное жилье. Таким образом, происходит выравнивание − запретили маленькие студии и строительство апартаментов.

Ранее риелтор Константин Апрелев рассказал о влиянии на рынок недвижимости запрета строительства квартир менее 28 кв. м в Москве.