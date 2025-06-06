Риелтор Барсуков оценил прогноз Хуснуллина по вводу жилья на 2027 год

По словам советника президента Гильдии риелторов Москвы Константина Барсукова, снижение ввода жилья в эксплуатацию в 2027 году возможно, тем не менее полного прекращения сдачи объектов не произойдет. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Он уточнил, что сегодня на указанный период запланировано завершение строительства жилплощади в 24 миллиона квадратных метров. Однако заявление Хуснуллина прозвучало в рамках борьбы между застройщиками и Банком России. Так, чтобы сбылся прогноз про сокращение на треть, как заявил чиновник, необходимо уже сегодня прекратить все новое строительство.

По мнению эксперта, уменьшение ввода объектов в 2027 году на фоне приостановки новых проектов возможно, тем не менее в последующие годы эта «небольшая просадка» может быть с лихвой компенсирована новыми площадками, если случится изменение рыночной конъюнктуры.

Он добавил, что заявление вице-премьера как представителя строительной отрасли стало ответом Центробанку РФ, недавно заявившем о повышении рисков образования пузыря на рынке первичного жилья.

Ранее ипотеке в РФ предрекли остановку при прекращении льготных выплат банкам.