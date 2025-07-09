Риелтор перечислил способы борьбы с сырыми яйцами в перегородках новостроек

В новостройках Екатеринбурга и Москвы зафиксированы случаи, когда строительные бригады прячут сырые яйца внутри гипсокартонных перегородок. После порчи «клад» начинает источать ужасный запах, а рабочие затем предлагают владельцам квартир платно указать место «сюрприза». Первоначально инциденты трактовались как способ незаконно заработать строителями. Однако Константин Барсуков — советник президента Гильдии риелторов Москвы видит иную причину. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ключевой мотив — конфликт с заказчиком из-за оплаты. Таким образом, это акт отчаяния рабочих, считающих себя обманутыми (недоплата, полный отказ или спор о качестве). Массовым явлением подобные случаи не являются, чаще происходят в частном домостроении или при отделке. К тому же схема с последующим поиском покупателя квартиры для «продажи информации» крайне непрактична и маловероятна на этапе стройки.

Риелтор подчеркнул, что в итоге таких инцидентов собственники вынуждены тратить время и ресурсы на поиск источника запаха (простукивание стен, тепловизоры). Однако такие действия квалифицируются как вымогательство (ст. 163 УК РФ). Наказание — до 4 лет лишения свободы и штраф (до 800 тыс. руб.), а для групп лиц — до 15 лет. Поэтому пострадавшему заказчику рекомендуется немедленно обращаться в полицию с заявлением о вымогательстве, а не вести переговоры с исполнителями.

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