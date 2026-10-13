Рост сделок в Мариуполе: эксперт объяснила причины

Рынок недвижимости Мариуполя переживает заметный всплеск: количество сделок за год выросло на 230%. По оценке риелтора и эксперта по недвижимости Натальи Перескоковой, это очень существенный показатель, который объясняется сразу несколькими факторами.

В интервью радио Sputnik она отметила, что покупателей в первую очередь привлекает низкий порог входа по сравнению с крупными российскими городами. К этому добавляются ожидания восстановления города и, как следствие, расчет на рост стоимости недвижимости по мере развития инфраструктуры. Для инвестора это классическая история покупки на перспективу: чем раньше войти в развивающийся рынок, тем потенциально выше может оказаться доходность. Однако важно понимать, что рост числа сделок на 230% вовсе не означает автоматического роста цен на те же 230% — это совершенно разные показатели.

По словам риелтора, потенциал роста стоимости недвижимости в Мариуполе действительно есть, особенно в районах с активно восстанавливающейся инфраструктурой. Но рассматривать такую инвестицию стоит как долгосрочную или среднесрочную — на пять-семь лет, а не как возможность быстро перепродать квартиру с большой прибылью. Кроме того, всегда нужно помнить о рисках. Мариуполь — это рынок с особой спецификой, поэтому инвестору необходимо очень внимательно проверять юридическую чистоту объекта, наличие всех необходимых документов, статус недвижимости, возможность регистрации права собственности и вообще возможность последующей перепродажи. Важно учитывать и ликвидность: купить дешево еще не значит продать легко и быстро за дорого.

Она уточнила, что изменение цены на недвижимость в ту или иную сторону будет сильно зависеть от темпа восстановления города, инфраструктурных проектов, реального притока населения и развития экономики региона в целом. Если эти процессы ускорятся, стоимость может пойти вверх, а если замедлятся — рынок столкнется с застоем и низкой ликвидностью. Именно поэтому рост сделок сам по себе не гарантирует легкой прибыли: он лишь сигнализирует об интересе, но не отменяет необходимости тщательного анализа каждого конкретного объекта и локации.

По мнению специалиста по недвижимости, Мариуполь сегодня может быть интересен как инвестиция с потенциалом повышения роста, но и с повышенными рисками. Покупать стоит не просто квартиру, а конкретный ликвидный объект в правильной локации, с понятными документами и по адекватной цене входа. Только такой подход позволяет рассчитывать на доход в среднесрочной перспективе и снижает вероятность столкнуться с проблемами при перепродаже.

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