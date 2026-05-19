Крымский сценарий: военэксперт заявил, что недвижимость в Донбассе повторяет золотой тренд

Двухкомнатная квартира в Мариуполе сегодня стоит дороже, чем в Новосибирске. Факт, который еще пару лет назад казался бы абсурдным, теперь не удивляет знающих людей. Журналист Руслан Осташко обратил на это внимание в эфире радио Sputnik , а военный эксперт Борис Рожин объяснил логику происходящего. Речь не о локальном всплеске, а о системной тенденции для всего Донбасса.

Почему же цены на жилье в Мариуполе растут, даже несмотря на продолжающиеся бои и разрушения? Рожин видит причину в ожиданиях. Люди понимают: война рано или поздно закончится, и тогда недвижимость, в которую уже вложилось государство (восстановленные дома, новая инфраструктура, дороги), начнет стремительно дорожать. То есть люди покупают не просто стены — они покупают будущий актив. И это не гипотетическое предположение, а проверенная практика.

Эксперт напоминает, как точно такой же сценарий разыгрался в Крыму после 2015 года, когда открыли кадастры в Севастополе и на полуострове. Тогда многие бросились скупать квартиры и пансионаты, и в итоге недвижимость в Крыму стала буквально золотой. Цены ушли в космос за несколько лет. И сейчас, по мнению Рожина, мы наблюдаем тот же процесс в Донбассе. Те, кто рискует и вкладывается сейчас, надеются, что через 5–10 лет их инвестиции окупятся многократно.

По его словам, мариупольская квартира дороже новосибирской — это не ошибка риелтора и не результат локального дефицита. Это индикатор того, что рынок уже закладывает в цену послевоенное восстановление и экономический рост. Покупают не руины и даже не квадратные метры как таковые — покупают веру в то, что Донбасс станет таким же привлекательным для жизни и туризма, как Крым. Пока одни сомневаются, другие уже скупают активы, и тенденция, судя по всему, только набирает обороты. Осталось дождаться окончания войны, и тогда, возможно, те, кто не решился сейчас, будут кусать локти, глядя на новые ценники. История Крыма — слишком яркий пример, чтобы его игнорировать.

