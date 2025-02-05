Стал известен объем построенного в прошлом году жилья в Нижегородской области

Два миллиона квадратных метров жилья построили в Нижегородской области в прошлом году, что почти на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный орган статистики.

Уточняется, что более половины новостроек возведены в черте города. Всего в эксплуатацию введено около 10 тыс. жилых домов.

Отмечается, что в целом позапрошлый год стал рекордным по строительству в регионе. Всего с 2018 года в Нижегородской области введено примерно 11 кв. м жилья.

Ранее сообщалось, что ФСИН России построила квартиры для 500 своих сотрудников.