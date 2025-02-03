ФСИН России построила квартиры для 500 своих сотрудников

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России построила 500 квартир для сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в эксплуатацию ввели шесть новостроек в Красноярском крае, в Чеченской Республике, в Воронежской, Челябинской и Кировской областях. Работы провели в рамках ведомственного проекта «Развитие жилищной инфраструктуры уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». Дома также возводят в Москве, Республике Мордовия и Иркутской области. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2025–2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.