Строительство дома для переселенцев из аварийного фонда продолжается в Дмитрове

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья провели профилактический визит на строительную площадку в микрорайоне ДЗФС Дмитровского городского округа, где возводят многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья.

Подрядчик в настоящее время продолжает вести работы по устройству железобетонного каркаса на уровне 5-6 этажей, а также строители уже приступили к кладке стен из блока. Общая строительная готовность данного объекта составляет менее пятнадцати процентов.

В тринадцатиэтажный дом, рассчитанный на 286 квартир, переедут люди из аварийного жилья — старые дома расположены в том же микрорайоне.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подтвердил, что права 8,4 тысячи подмосковных дольщиков восстановят до конца текущего года.