Строительство последнего корпуса ЖК «Егорово Парк» стартовало в Люберцах

На территории жилого комплекса «Егорово Парк» в деревне Жилино городского округа Люберцы стартовало строительство пятого по счету корпуса. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

Отмечается, что соответствующее извещение о начале строительных работ поступило ведомство от застройщика ООО «СЗ «Самолет-Жилино». Достроить данный объект планируется в октябре 2025 года. Ранее Главгосстройнадзор Подмосковья уже выдал заключения о соответствии по завершению строительства корпусов 2 и 4 в ЖК «Егорово Парк».

Ожидается, что всего в проекте жилого дома будет семьсот семьдесят квартир общей площадью более тридцати двух тысяч квадратных метров. При этом в каждой секции предусмотрена подземная автостоянка на 173 машиноместа с въездом через двухпутную рампу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что права 8,4 тысячи подмосковных дольщиков восстановят до конца текущего года.