Свыше 300 градостроительных инициатив в Нижегородской области получили поддержку в 2024 году
В Нижегородской области изучено 460 градостроительных инициатив в 2024 году
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Комиссия по вопросам землепользования и застройки Нижегородской области за минувший год поддержала более 300 заявок из муниципалитетов по вопросам территориального планирования и градостроительной деятельности. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что всего члены комиссии рассмотрели 460 инициатив.
Отмечается, что были рассмотрены проекты генплана Богородского муниципального округа, развитие производственной зоны на месте бывшего завода «Варя» в Сормовском районе Нижнего Новгорода, одобрено зонирование территорий на набережной Гребного канала, улиц Советской и Пискунова в Нижнем Новгороде и другие.
Ранее сообщалось, что Подмосковье получило Золотой знак фестиваля «Зодчество — 2024».