Свыше полсотни МКД построено в Нижегородской области с начала года с использованием счетов эскроу
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В текущем году в Нижегородской области более 50 МКД построено с применением счетов эскроу. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что применение указанного механизма финансирования дало возможность ввести в эксплуатацию почти 420 тыс. кв. м жилья.
Напомним, что это спецсчет в банке, открытый для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Последний получает деньги за недвижимость только после сдачи дома в эксплуатацию.
Ранее жителям Подмосковья рассказали, как безопасно построить частный дом с эскроу-счетом.