Свыше полсотни МКД построено в Нижегородской области с начала года с использованием счетов эскроу

В текущем году в Нижегородской области более 50 МКД построено с применением счетов эскроу. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что применение указанного механизма финансирования дало возможность ввести в эксплуатацию почти 420 тыс. кв. м жилья.

Напомним, что это спецсчет в банке, открытый для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Последний получает деньги за недвижимость только после сдачи дома в эксплуатацию.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как безопасно построить частный дом с эскроу-счетом.