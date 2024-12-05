Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно построить частный дом с эскроу-счетом

Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно построить частный дом с использованием эскроу-счета. Речь идет о специальном банковском счете для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. Деньги с такого счета можно получить только после завершения стройки и регистрации права собственности на жилой дом.

Летом этого года в России приняли федеральный закон о распространении механизма счетов эскроу на строительство индивидуальных домов по договорам подряда. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года. Принятая мера структурирует частное домостроение и нивелирует финансовые риски участников рынка, что в итоге повысит интерес к сегменту ИЖС со стороны граждан и подрядных организаций.

При строительстве частного дома с привлечением подрядной организации получить деньги со счета эскроу подрядчик сможет только после завершения стройки и регистрации права собственности на постройку.

Таким образом, деньги граждан будут защищены, подрядчики смогут планировать развитие бизнеса благодаря банковскому финансированию, а банки смогут предоставлять кредитные средства по приемлемым ставкам за счет более качественного управления кредитным риском. Также законом страхуются средства покупателя в случае банкротства банка. Компенсировать риски будет Агентство по страхованию вкладов.

Цифровой базой для реализации механизма счетов эскроу в ИЖС выступит портал строим.дом.рф, где все участники строительства частного дома могут взаимодействовать в онлайн-формате. На сайте представлены проекты домов, которые можно построить с применением счета эскроу.