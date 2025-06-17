Свыше трех тысяч квартир построили в Рязанской области с начала года

По информации Рязаньстата, с января по май текущего года в Рязанской области построено почти 3,1 тыс. квартир, общая площадь которых составила около 300 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что за указанный период в регионе 36% общего объема жилья введено в городской местности, 64% — в сельской.

Отмечается, что с начала года в Рязанской области возведено восемь многоквартирных домов. Населением за счет собственных и заемных средств построено свыше 1,7 тыс. домов общей площадью почти 230 тыс. кв. м, на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, — 310 домов общей площадью 22,5 тыс. кв. м.

Поясняется, что при этом доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила почти 77%, что на 5% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье льготные земельные участки получили почти 3 тыс. врачей.