В Подмосковье льготные земельные участки получили почти 3 тыс. врачей

В Подмосковье льготными земельными участками обеспечили более 2,5 тыс. врачей, их начали выдавать в безвозмездное пользование представителям востребованных специальностей с июля 2021 года. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«В проекте участвуют 32 муниципальных образования, акцент делается именно на отдаленные населенные пункты. <…> С начала действия закона участки уже получили 2,5 тыс. врачей, из них в этом году землю предоставили 80 медикам», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, получить участок могут медики 39 узких специальностей, в которых особенно нуждается регион. Этот список проработали совместно с Министерством здравоохранения Московской области.

Фирсов уточнил, что полученные участки уже осваиваются, весной 2025 года к строительству домов приступили 49 медицинских работников. Всего в Подмосковье построили 292 жилых дома. Наиболее активно строительство ведется в Домодедово, Пушкинском округе и Коломне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.