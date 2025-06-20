Урбанист перечислила сдерживающие развитие ИЖС в России причины

Рынок индивидуального жилстроя (ИЖС) в России сталкивается с системными барьерами, тормозящими его развитие. Урбанист Юлия Зубарик рассказала о ключевых проблемах. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, большую роль в отставании развития рынка ИЖС сыграл регуляторный вакуум, то есть долгое время сегмент работал без стандартизированных контрактов и защиты прав дольщиков. Также, несмотря на то что эскроу-счета на этот тип жилья все же ввели в этом году, для доверия инвесторов критически нужны единая цифровая платформа с типовыми договорами, реестр проверенных подрядчиков, система управления поселками.

Эксперт подчеркнула, что вопрос не только в стройке, но и в эксплуатации. Однако большинство игроков ИЖС — бывшие стройбригады без навыков привлечения финансирования, даже при господдержке (кредиты под 1%). Кроме того, отсутствие профессиональных практик замедляет рост сегмента.

По ее мнению, ИЖС переживает болезненную «цивилизацию», но путь МКД доказывает: этот этап преодолим. Рынок станет прозрачным, если внедрить системные решения.

Ранее президент Владимир Путин сообщил о росте объемов ИЖС в России.