Путин сообщил о росте объемов ИЖС в России

В России следует увеличивать объемы индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и при этом акцентировать внимание на обеспеченности инфраструктурой земельных участков. Как сообщил ТАСС, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания президиума Госсовета.

По словам российского лидера, также необходимо обращать внимание на создание надежных механизмов, чтобы у граждан была возможность вкладываться в индивидуальное строительство. Как заявил Путин, объем ИЖС достиг 62,3 млн кв. м, или 58% всего объема ввода жилья в РФ.

Подобных показателей удалось достичь благодаря комплексу мер, принимаемых государством.

«Здесь свою роль сыграли такие наши системные решения, как дачная амнистия, программы социальной газификации, строительство и обновление дорог, развитие систем фельдшерско-акушерских пунктов, понятный порядок присоединения к электросетям. Это все важно для человека», — подчеркнул Владимир Путин.

На этом же заседании российским лидером были поставлены другие важные задачи. В частности, он дал указание выработать в стране стандарты капитального ремонта и ЖКУ.