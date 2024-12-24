В Нижегородской области перевыполнен план по вводу жилья в этом году

В Нижегородской области перевыполнен план реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» по вводу нового жилья в уходящем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что в прошлом году в регионе было введено около двух миллионов квадратных метров жилья, что на 16% превысило план и на 9% — показатели 2022 года. В 2024 году план перевыполнен на 6%, а к концу года отметка может достичь двух миллионов квадратных метров. Всего за шесть лет в Нижегородской области построено почти 11 млн кв. м жилья.

Отмечается, что также в течение пяти лет в регионе было расселено более 260 тыс. кв. м аварийного жилья, что дало возможность улучшить жилищные условия более чем для 16 тыс. жителей области. Кроме того, было построено 350 новых жилых домов.

Ранее сообщалось, что почти десять миллионов квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Подмосковье с января по октябрь.