Почти десять миллионов квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 9,4 миллиона квадратных метров жилья, что составляет 12% от общего ввода жилья в России (самый высокий показатель среди регионов). Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

При этом на многоквартирные дома из общего числа пришлось 1,6 миллиона квадратных метров жилья, остальное — на объекты индивидуального жилищного строительства. В числе округов-лидеров по этому показателю оказались Ленинский, Одинцовский, Люберцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.