В подмосковном жилищном комплексе «Пятиречье» решили проблему обманутых дольщиков

Жилищное строительство

Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области]

Ключи от квартир получили жильцы дома № 1 в жилищном комплексе «Пятиречье» Дмитровского городского округа.

Новоселье отпразднуют 211 семей, которые длительное время находились в статусе обманутых дольщиков. После того, как несколько лет назад подрядчик не выполнил своих обязательств, дом достроил Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Ранее сообщалось, что новый детский сад планируют построить в подмосковных Мытищах.

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