В подмосковном жилищном комплексе «Пятиречье» решили проблему обманутых дольщиков
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области]
Ключи от квартир получили жильцы дома № 1 в жилищном комплексе «Пятиречье» Дмитровского городского округа.
Новоселье отпразднуют 211 семей, которые длительное время находились в статусе обманутых дольщиков. После того, как несколько лет назад подрядчик не выполнил своих обязательств, дом достроил Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.
Ранее сообщалось, что новый детский сад планируют построить в подмосковных Мытищах.