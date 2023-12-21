В подмосковном жилищном комплексе «Пятиречье» решили проблему обманутых дольщиков

Новоселье отпразднуют 211 семей, которые длительное время находились в статусе обманутых дольщиков. После того, как несколько лет назад подрядчик не выполнил своих обязательств, дом достроил Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Ранее сообщалось, что новый детский сад планируют построить в подмосковных Мытищах.