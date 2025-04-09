В трех районах Рязанской области построят жилье для сельхозработников

В Рязанской области началось строительство жилых комплексов для работников агропромышленного комплекса. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что указанный проект реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

По данным регионального Минсельхоза, малоэтажные жилые дома возводятся в Пронском, Рязанском и Сараевском районах. Так, в селе Октябрьское Пронского района построят 30 домов для сотрудников сельхозпредприятия «Октябрьское». На данный момент установлены сваи под 20 фундаментов, на 13 домах выполнены полы с обвязкой, ведется монтаж инженерных сетей.

Поясняется, что окончание строительства всех объектов запланировано к концу текущего года. Общий объем финансирования составляет почти миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что в России растет тенденция переезда из города на сельские территории.