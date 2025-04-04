В России растет тенденция переезда из города на сельские территории

Основатель строительной компании «Инбриг» Викентий Бригаднов высказал мнение, что в настоящее время становится актуальной тенденция переезда из города на сельские территории, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По мнению эксперта, причина тенденции — высокие цены на недвижимость, непосильные для россиян. Так, стоимость земельного участка в черте некоторых населенных пунктов достигает 15 млн руб. Викентий Бригаднов считает, что россияне будут активно пользоваться сельской ипотекой. Выбирать будут села, расположенные примерно в 20–30 км от города. На таком расстоянии стоимость участка доступна многим гражданам.

Согласно условиям сельской ипотеки, дом можно приобрести под 3%. Эксперт отметил, что актуальные ставки на рынке — 20–30%. Он уверен, что возможностью выгодно купить дом, пусть и в сельской местности, воспользуются многие. Однако, по мнению Бригаднова, во время взаимодействия граждан и банков могут возникнуть проблемы. Требования к заемщикам были ужесточены.

«Я думаю, что такое требование решит проблему кадрового голода в АПК. Но давая возможность тем людям, которые не просто трудоустроятся в эту сферу и потом уволятся, а будут постоянно там работать», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом KazanFirst.

Эксперт Бригаднов уверен, что формат проживания людей в пригородах будет постепенно меняться. Многие люди смогут оценить преимущества жизни в селе, особенно отсутствие суеты. Тогда люди начнут благоустраивать территории. Со временем будут появляться новые деревни. По его мнению, в первую очередь переезжать будут супруги в возрасте 27 лет.

Ранее сообщалось, что жители Ростова-на-Дону массово переезжают в деревни из-за высоких цен на коммунальные услуги и аренду жилья.