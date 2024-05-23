Вице-премьер Хуснуллин раскритиковал темпы восстановления частного жилья в новых регионах

По его мнению, задержка в развитии индивидуального жилищного строительства возникла из-за недоработок комиссий и неорганизованностью при выдаче субсидий.

Вице-премьер сообщил, что в новых регионах построили и восстановили 19 тысяч объектов и отремонтировали 2,4 тысячи км дорог.

В конце апреля Марат Хуснуллин открыл в Мариуполе детский сад, который был полностью отремонтирован подмосковными строителями.